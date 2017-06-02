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Спасатели напоминают пензенцам правила поведения при шторме

2 июня в 16:55 310 просмотров
, как правильно себя вести при усилении ветра и грозе.

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Главное управление МЧС России по Пензенской области напоминает жителям региона о том, как правильно себя вести при усилении ветра и грозе.

При усилении ветра рекомендуется:

— ограничить выход из зданий, находиться в помещениях;

— взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра;

— убрать с балконов хозяйственное имущество в дом или подвал;

— если сильный ветер и дождь застал на улице, следует укрыться в подземных переходах или подъездах зданий;

— не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям.

— смертельно опасно при сильном ветре и грозах стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.

«Если вы стали участником или свидетелем происшествия или чрезвычайной ситуации, звоните в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону «01», с мобильного «101», — призывают в пресс-службе управления.


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