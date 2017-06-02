Спасатели напоминают пензенцам правила поведения при шторме

При усилении ветра рекомендуется:
— ограничить выход из зданий, находиться в помещениях;
— взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра;
— убрать с балконов хозяйственное имущество в дом или подвал;
— если сильный ветер и дождь застал на улице, следует укрыться в подземных переходах или подъездах зданий;
— не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям.
— смертельно опасно при сильном ветре и грозах стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.
«Если вы стали участником или свидетелем происшествия или чрезвычайной ситуации, звоните в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону «01», с мобильного «101», — призывают в пресс-службе управления.