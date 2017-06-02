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В Пензенской области построят два новых свинокомплекса

2 июня в 16:39 244 просмотра
«Черкизово» Сергеем Михайловым.

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в рамках международного экономического форума в Петербурге провел переговоры с генеральным директором компании «Черкизово» Сергеем Михайловым.

Как сообщает пресс-центр правительства Пензенской области, в ходе встречи стороны договорились о расширении сотрудничества и реализации инвестиционных программ по всем направлениям.

В частности, компания планирует вложить порядка 300 миллионов рублей в модернизацию линии на Васильевской птицефабрике, что позволит вдвое увеличить производительность и создать дополнительные рабочие места.

Кроме того, на мясоптицекомбинате будет перепрофилирована убойная линия.

«Это, безусловно, шаг вперед в развитии предприятия, который даст возможность увеличить загрузку производственных мощностей и приведет к росту объемов производства», — прокомментировал губернатор.

Летом текущего года группа «Черкизово» планирует приступить к реализации масштабного инвестиционного проекта по строительству двух из семи свиноводческих откормочных комплексов.

Иван Белозерцев и Сергей Михайлов подтвердили намерения о заключении инвестиционного соглашения, в рамках которого компания получит поддержку.

В Пензенской области группа «Черкизово» представлена Васильевской птицефабрикой, мясоперерабатывающим комбинатом, пятью свиноводческими комплексами и двумя комбикормовыми заводами. Компания обеспечивает занятость 3600 человек.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/2017/06/2/16123115

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