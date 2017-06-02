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Пензенские пожарные прошли учения

2 июня в 17:19 160 просмотров

Лесопожарный центр провел проверку готовности личного состава и техники к тушению лесных пожаров.

В Пензенской области на территории Кададинского лесничества проведены учения по практической отработке навыков тушения условного лесного пожара.

Как сообщает пресс-служба министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области, в учениях приняли участие сотрудники Лесопожарного центра и работники лесничества.

В ходе учений была проверена работа пожарной техники и оборудования, отработано взаимодействие с диспетчерской службой, а также проведены мероприятия по обучению технике безопасности при тушении лесных пожаров.

Фотография: http://minleshoz.pnzreg.ru/news/2017/06/2/16143301

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