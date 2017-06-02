Пензенские пожарные прошли учения

В Пензенской области на территории Кададинского лесничества проведены учения по практической отработке навыков тушения условного лесного пожара.
Как сообщает пресс-служба министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области, в учениях приняли участие сотрудники Лесопожарного центра и работники лесничества.
В ходе учений была проверена работа пожарной техники и оборудования, отработано взаимодействие с диспетчерской службой, а также проведены мероприятия по обучению технике безопасности при тушении лесных пожаров.