Пензенские пожарные прошли учения

Лесопожарный центр провел проверку готовности личного состава и техники к тушению лесных пожаров.

В Пензенской области на территории Кададинского лесничества проведены учения по практической отработке навыков тушения условного лесного пожара.

Как сообщает пресс-служба министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области, в учениях приняли участие сотрудники Лесопожарного центра и работники лесничества.

В ходе учений была проверена работа пожарной техники и оборудования, отработано взаимодействие с диспетчерской службой, а также проведены мероприятия по обучению технике безопасности при тушении лесных пожаров.