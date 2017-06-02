Рябов возглавит управление городского развития в Заречном

Как сообщает портал «Заречье сегодня», по решению местных депутатов в ЗАТО создается муниципальное учреждение «Управление городского развития и проектной деятельности». Новую структуру возглавит Алексей Рябов. Ведомство начнет работу в середине июня.



«Основная задача, которая сейчас ставится на федеральном и региональном уровне, — это переформатировать деятельность органов власти с процессного подхода на проектный. Управление и займется внедрением проектного управления. Суть проектного подхода — в том, чтобы в условиях ограниченных ресурсов правильно сконцентрироваться на приоритетных направлениях и повысить эффективность использования этих ресурсов.

Еще одно направление работы нового управления — это участие в разработке документов стратегического планирования, их взаимоувязка с текущими планами и мониторинг контроля за их реализацией, их корректировка», — рассказал он.