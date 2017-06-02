Переход на Пензе-1 оборудуют подъемным механизмом

Заместитель главы администрации Пензы Юрий Ильин провел рабочее совещание у подземного перехода на железнодорожном вокзале на Пензе-1.

В ходе осмотра перехода Юрий Ильин обратил внимание на то, что в пешеходной зоне скапливается вода, образуя лужи. Поэтому он дал поручение выполнить работы по гидроизоляции, причем успеть это необходимо до наступления осени.

Кроме того, заместитель главы администрации указал на необходимость замены асфальтового покрытия и текущего ремонта тоннеля.

Также в ближайшее время приступят к врезке водопровода и устройству подъемного механизма для людей с ограниченными возможностями.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, работы по врезке водопровода пройдут со стороны автовокзала. Уточняется, что в это время проход полностью перекрываться не будет.