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В мэрии извинились перед пензенцами за изменение движения транспорта

2 июня в 17:59 266 просмотров
, связанные с изменением схемы движения общественного транспорта.

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Сотрудники администрации Пензы приносят извинения горожанам за временные неудобства, связанные с изменением схемы движения общественного транспорта.

«В связи с большим объемом работы по реализации федеральной программы «Безопасные качественные дороги», ремонту тротуаров и улично-дорожной сети и замене труб теплосетей, администрация города была вынуждена была поменять ряд маршрутов пассажирского автотранспорта.

Эта мера вынужденная, но оправданная, так как позволить обеспечить достойное качество ремонта улично-дорожной сети города Пензы.

Приносим свои извинения за временные неудобства! Благодарим за понимание и терпение!» — говорится в сообщении, размещенном на сайте горадминистрации.

Напомним, в связи с ремонтом ул. Пушкина были внесены изменения в схему движения ряда маршрутов.


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