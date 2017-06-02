В мэрии извинились перед пензенцами за изменение движения транспорта

«В связи с большим объемом работы по реализации федеральной программы «Безопасные качественные дороги», ремонту тротуаров и улично-дорожной сети и замене труб теплосетей, администрация города была вынуждена была поменять ряд маршрутов пассажирского автотранспорта.



Эта мера вынужденная, но оправданная, так как позволить обеспечить достойное качество ремонта улично-дорожной сети города Пензы.

Приносим свои извинения за временные неудобства! Благодарим за понимание и терпение!» — говорится в сообщении, размещенном на сайте горадминистрации.

Напомним, в связи с ремонтом ул. Пушкина были внесены изменения в схему движения ряда маршрутов.