Пензенские таксисты ведут борьбу против нелегалов (видео)

Войны за пассажиров. В Пензе профессиональные таксисты начали борьбу с водителями-нелегалами. В огромном количестве «серых» работников в отрасли они винят онлайн-сервисы вызова такси, которые искусственно занижают цены. Отсюда, уверены профессионалы, — снижение качества транспортных услуг. Пензенский союз профессиональных водителей устраивает рейды по выявлению таксистов, которые работают без документов.

Настоящая облава на таксистов-нелегалов! Другого выхода профессиональные водители такси не видят. На пензенском рынке транспортных услуг — глобальные перемены, и не в лучшую сторону. Как только в городе начал работать новый онлайн-сервис заказа такси, Союз профессиональных водителей взбунтовался. Говорят, что теряют клиентов: конкуренты сильно занижают цены.

«Если взять статистику других городов, где работает этот сервис, то цены останутся копеечными. Профессиональные водители с рынка уйдут, начнут приходить студенты, гастарбайтеры и так далее, а те люди, которые придут на этот рынок, будут вынуждены работать по 14 часов. 12−14 часов если водитель за рулем пробыл, по факту, это потенциальные убийцы, так как у них реакция не та», — рассказал председатель Союза профессиональных водителей такси г. Пензы Андрей Гайкалов.

Профессиональные таксисты уверяют, что качество транспортных услуг резко снизилось после появления в Пензе веб-сервиса. Ситуацию водители с многолетним стажем отслеживают ежеминутно, говорят: пассажиры не довольны.

«Мы читаем комментарии к разным видеороликам, связанным с такси, где пишут, что таксисты такие-сякие, они ездят на дырявых, грязных машинах и все тому подобное», — сказал водитель такси Радик.

Чтобы бороться за качество обслуживания, пассажиров и заработок, Союз профессиональных водителей теперь каждый день проводит собственные рейды по выявлению таксистов-нелегалов.

«Сейчас мы пробуем вызвать, но не знаю, что получится. Пишут, что в трех минутах машина, но пока никого нет. В принципе, это приложение только для молодежи, поскольку наши мамы, бабушки никто этим пользоваться не сможет», — отметил водитель Сергей.

Через четверть часа такси все-таки приехало. Правда никаких опознавательных знаков автомобиль не имеет: нет ни шашек, ни цветографических схем. Профессиональные таксисты настроены серьезно. Однако водитель на контакт не пошел.

В ходе непростого разговора выяснилось, что мужчина просто решил подработать. Устроился без труда. Работодатели не только не проверили, есть ли у него лицензия, даже наличием водительского удостоверения не поинтересовались.

Желающих потаксовать в свободное время официально на работу не оформляют, а значит и ответственности за жизнь пассажиров компания-перевозчик не несет. По данным Союза профессиональных водителей такси в Пензе, только 5% таксистов официально трудоустроены. Таксисты намерены продолжать свои рейды.

Их результаты они планируют озвучить представителям власти и Госавтоинспекции. Правда, поможет ли это навести порядок на пензенском рынке автоперевозок — большой вопрос, сообщает телеканал «Экспресс».