В Пензе открыли летний оздоровительный сезон для детей

В Пензе на территории школы № 71 состоялось открытие летнего оздоровительного сезона в рамках реализации проекта «Детский спорт».

Команды общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования, детские творческие коллективы, представители молодежных центров и дворовые тренеры стали участниками открытия сезона.

В рамках мероприятия прошла концертная программа, рабтали тематические площадки детско-юношеских спортивных школ и молодежных центров.

На церемонии открытия лучшим спортсменам общеобразовательных учреждений Пензы вручили знаки отличия «Всероссийского физкультурного спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Дворовые тренеры получили спортивный инвентарь и спортивную форму.

«Школам — участникам Школьной баскетбольной лиги КЭС-БАСКЕТ-2017 вручены баскетбольные мячи», — сообщает пресс-служба администрации Пензы.