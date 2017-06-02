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В Пензе открыли летний оздоровительный сезон для детей

2 июня в 17:57 136 просмотров
«Детский спорт».

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В Пензе на территории школы № 71 состоялось открытие летнего оздоровительного сезона в рамках реализации проекта «Детский спорт».

Команды общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования, детские творческие коллективы, представители молодежных центров и дворовые тренеры стали участниками открытия сезона.

В рамках мероприятия прошла концертная программа, рабтали тематические площадки детско-юношеских спортивных школ и молодежных центров.

На церемонии открытия лучшим спортсменам общеобразовательных учреждений Пензы вручили знаки отличия «Всероссийского физкультурного спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Дворовые тренеры получили спортивный инвентарь и спортивную форму.

«Школам — участникам Школьной баскетбольной лиги КЭС-БАСКЕТ-2017 вручены баскетбольные мячи», — сообщает пресс-служба администрации Пензы.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_prinyal_uchastie_v_otkrytie_letnego_ozdorovitelnogo_sezona_/

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