Пензенские полицейские поймали подозреваемых в серии краж (видео)

В Земетчинском районе Пензенской области задержаны пять человек, возможно причастных к целому ряду преступлений. Группу подозревают в краже. У стражей порядка есть основания полагать, что она была не единственной.

Около 80 тысяч рублей похитила у пензенских пенсионеров 29-летняя жительница Липецкой области. Жертвами гастролирующей воровки стали жители двух сел Земетчинкого района. Женщина действовала не одна. Так, в деревне Сядемка, пока одну из жертв отвлекали беседой знакомые злоумышленницы, она проникла внутрь дома и отыскала хранившиеся там сбережения старушки.

Следующими потерпевшими стали пенсионеры из села Кирилловка. Злоумышленница увидела через окно, как пенсионеры пересчитывали деньги, а после того, как они покинули дом, проникла внутрь и украла 49 тысяч рублей.

Обе кражи удалось раскрыть по горячим следам. Полицейские с помощью местных жителей установили цвет и марку автомашины, на которой передвигались подозреваемые.

«На их задержание были ориентированы сотрудники соседних районов Пензенской области и сопредельных районов. Некоторое время спустя инспекторы дорожно-патрульной службы на территории Вадинского района остановили автомобиль под управлением 29-летней жительницы Липецкой области. В салоне мужчины также находились три женщины и мужчина. Они были доставлены в отдел полиции Земетчинского района для дальнейшего разбирательства», — рассказала начальник пресс-службы УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.

Всю вину взяла на себя 29-летняя женщина, она заявила, что ее знакомые, которые ехали с ней, не причастны к кражам. В настоящее время заведены уголовные дела. Злоумышленнице грозит до шести лет лишения свободы, сообщает телеканал «Экспресс».