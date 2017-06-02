В Засечном завершают реконструкцию дороги (видео)

«Не ремонтировался достаточно большое время уже, только проводили ямочный ремонт. Здесь качественно сделано, на мастике смесь асфальтобетонная будет прочная, думаю, она простоит здесь длительное время», — сказал министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев.
Дорожники привели в надлежащий вид подъездную дорогу к Засечному. Всего здесь будет отремонтировано 11 километров полотна. Параллельно с этими ведутся работы и в самом населенном пункте. На следующей неделе подрядная организация приступит к реконструкции участка от села до улицы Терновской. Дорогу расширят, оборудуют тротуары и пешеходные зоны, установят мачты освещения, сообщает телеканал «Экспресс».