Более 450 детей из Пензы отправились в «Солнечную долину» (видео)

Утром 2 июня у стадиона «Первомайский» собрались сотни пензенцев — дети и их родители. Мальчишки и девчонки отправились в лагерь «Солнечная долина» в Городищенском районе.

В первой смене, которая станет военно-патриотической, отдохнут более 450 детей. В «Солнечной долине», как и в других 22 загородных лагерях Пензенской области, повышены меры безопасности, сообщает телеканал «Экспресс».

«Доступ родителей на территорию будет только в определенный день. А так, встречи за территорией лагеря происходят, если каких-то вещей не хватает ребенку, родители довозят», — пояснил директор ДОЛ «Солнечная долина» Александр Шадрин.

«В течение летнего периода будет проводиться контроль обеспечения безопасного летнего отдыха детей. Будут осуществляться плановые и внеплановые выезды в лагеря всех контролирующих органов и членов правительства Пензенской области», — сказала ведущий специалист-эксперт министерства образования Пензенской области Екатерина Бочкарева.

Планируется, что в 2017 году отдохнут и поправят здоровье более 103 тысяч детей, что составляет 90% от числа школьников. В летний период отдохнет более 80 тысяч детей: из них 17 тысяч — в загородных лагерях, около 27 тысяч — в пришкольных, остальные — в лагерях труда и отдыха, палаточных и санаторно-оздоровительных. Во всероссийские детские центры: «Артек», «Ореленок» и «Смена» поедут 211 школьников.