В Кузнецке состоялся совет по обеспечению безопасного детского отдыха (видео)

Организация летнего отдыха и обеспечение безопасности детей в летний период — первостепенные задачи на предстоящие три месяца. Как они будут решаться в городе Кузнецке Пензенской области, обсудили участники заседания совета общественности.

Школа № 15 находится в центре южного микрорайона Кузнецка. Летом в учебном заведении будет оживленно. Часть каникул здесь проведет большинство учеников.

«Достаточно большой пришкольный лагерь — на 160 мест. Мы принимаем не только детей нашей школы, но по возможности стараемся принять будущих первоклассников. Всех их ожидают различные конкурсы, соревнования, походы, веселая интересная жизнь», — сказала директор школы № 15 г. Кузнецка Лариса Седова.

Директор школы рассказала членам совета общественности Кузнецка, как летом будет организован отдых детей в лагере. Вне его педагоги будут посещать детей из неблагополучных семей и совершать рейды на водоемы.

Кроме того, летом в Кузнецке продолжится реализация проекта «Наш двор — территория радости». Несколько лет назад он был задуман как школьная акция, однако очень быстро стал общим делом для всего южного микрорайона.

«В конце сезона, в августе подводим итоги конкурса на лучшее оформление дворовых территорий. На протяжении многих лет мы устраиваем праздник всего микрорайона с концертной программой и вручением почетных грамот всем, кто в этом конкурсе победил», — рассказала Лариса Седова.

Участники совещания подчеркнули, что необходимо сделать все возможное, чтобы летние каникулы в Кузнецке прошли спокойно. Для этого необходимо объединить усилия органов власти и общественности, сообщает телеканал «Экспресс».