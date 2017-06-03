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Белозерцев принял участие в пленарном заседании ПМЭФ

3 июня в 10:09 236 просмотров
(ПМЭФ), которое возглавил президент страны Владимир Путин.

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев принял участие в планерном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), которое возглавил президент страны Владимир Путин.

В обсуждении участвовали премьер-министр Индии Нарендра Моди, федеральный канцлер Австрии Кристиан Керн и президент Молдавии Игорь Додон, сообщает пресс-центр областного правительства.

Владимир Путин подчеркнул, что экономика РФ вступает в новую фазу роста.

«Сегодня складывается ситуация, когда рост инвестиций превышает рост ВВП. Нужно поддержать, ускорить все эти позитивные тенденции, чтобы уже на рубеже 2019−2020 годов выйти на опережающие темпы экономического роста выше мировых», — подчеркнул Владимир Путин.

Глава государства добавил, что особое значение приобретает повышение инвестиционной активности, снятие административных барьеров, оптимизация контрольно-надзорных процедур и функций.

«Важно, что в формирование открытой и благоприятной деловой среды уже предметно включились наши регионы», — добавил Президент РФ.

«Мы хорошо понимаем, насколько важна задача создания комфортного климата для бизнеса. Если предпринимателю неудобно работать в регионе, если его проблемы не находят решения, если затягиваются сроки согласования документов и т. д. он не будет развиваться, уйдет «в тень» или вообще перенесет бизнес в другой субъект федерации, чего мы себе позволить не можем. Власть должна быть открыта для общения с бизнесом, должна вести с ним партнерский диалог, создавать для него благоприятные условия», — прокомментировал Иван Белозерцев/

Фотография: скриншот http://www.kremlin.ru/

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