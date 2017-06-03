Белозерцев принял участие в пленарном заседании ПМЭФ

В обсуждении участвовали премьер-министр Индии Нарендра Моди, федеральный канцлер Австрии Кристиан Керн и президент Молдавии Игорь Додон, сообщает пресс-центр областного правительства.

Владимир Путин подчеркнул, что экономика РФ вступает в новую фазу роста.

«Сегодня складывается ситуация, когда рост инвестиций превышает рост ВВП. Нужно поддержать, ускорить все эти позитивные тенденции, чтобы уже на рубеже 2019−2020 годов выйти на опережающие темпы экономического роста выше мировых», — подчеркнул Владимир Путин.

Глава государства добавил, что особое значение приобретает повышение инвестиционной активности, снятие административных барьеров, оптимизация контрольно-надзорных процедур и функций.

«Важно, что в формирование открытой и благоприятной деловой среды уже предметно включились наши регионы», — добавил Президент РФ.