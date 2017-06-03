В Пензе продлят маршрут № 33

В Пензе с 5 июня изменится схема движения автобусного маршрута № 33 — его продлят от остановки «По требованию» (ул. Лядова, 64) до остановки «Арбековская застава».

Как сообщает пресс-служба мэрии, теперь автобусы будут ходяить по следующей схеме: Арбековская застава — По требованию — Кольцевая — Комарово — ДС «Буртасы» — Универсам № 175 — Аптека — Салон быта — Могилевский дворик — Колледж управления — Автодром — ТЦ «Лента» — Путепровод — ул.8 Марта — Рембытехника — ул. Бекешская — ул. Некрасова — Приборостроительный колледж — ул. Шевченко — Роддом — По требованию — Пензгражданпроект — Фонтан — Детская библиотека — Библиотека им. Лермонтова — ул. Чкалова — ОАО «Электромеханика» — Универсам — Профкурсы — ДВС — Дизельный завод — Фабрика игрушек — З-д Точных приборов — ДСУ — Веселовка — КТУ-4 — СКЗ «Дизель-Арена» — ул. Мира — НИИ Контрольприбор — Западная Поляна — ул. Ленинградская — Гарнизонный дом офицеров.