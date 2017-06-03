Вам будет интересно
Загрузка...
Наши новости
В Пензенской области на формирование комфортной среды направят 314 млн
Жители Рамзая просят привести в порядок дороги
Пензенец выложил видео летящей на «красный» маршрутки
Мэр Пензы недоволен качеством ликвидации незаконной рекламы
Мэр Пензы поручил привести в порядок подпорную стену на набережной
В Засечном завершают реконструкцию дороги
Более 450 детей из Пензы отправились в «Солнечную долину»
Пензенские таксисты ведут борьбу против нелегалов
В Кузнецке состоялся совет по обеспечению безопасного детского отдыха
В мэрии извинились перед пензенцами за изменение движения транспорта

В Пензе продлят маршрут № 33

3 июня в 09:18 440 просмотров
«По требованию» (ул. Лядова, 64) до остановки «Арбековская застава».

" data-title="В Пензе продлят маршрут № 33 — Пенза-пресс, рунет за день">

В Пензе с 5 июня изменится схема движения автобусного маршрута № 33 — его продлят от остановки «По требованию» (ул. Лядова, 64) до остановки «Арбековская застава».

Как сообщает пресс-служба мэрии, теперь автобусы будут ходяить по следующей схеме: Арбековская застава — По требованию — Кольцевая — Комарово — ДС «Буртасы» — Универсам № 175 — Аптека — Салон быта — Могилевский дворик — Колледж управления — Автодром — ТЦ «Лента» — Путепровод — ул.8 Марта — Рембытехника — ул. Бекешская — ул. Некрасова — Приборостроительный колледж — ул. Шевченко — Роддом — По требованию — Пензгражданпроект — Фонтан — Детская библиотека — Библиотека им. Лермонтова — ул. Чкалова — ОАО «Электромеханика» — Универсам — Профкурсы — ДВС — Дизельный завод — Фабрика игрушек — З-д Точных приборов — ДСУ — Веселовка — КТУ-4 — СКЗ «Дизель-Арена» — ул. Мира — НИИ Контрольприбор — Западная Поляна — ул. Ленинградская — Гарнизонный дом офицеров.


Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics