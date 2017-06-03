Пензенский кластер «Биомед» договорился о сотрудничестве с самарцами

На поволжском специализированном форуме «Медицина. Фармация» представители пензенского кластера «Биомед» подписали соглашение о сотрудничестве с кластером медицинских и фармацевтических технологий Самарской области.

Как отметил председатель научно-технического совета кластера — директор Медицинского института ПГУ Александр Митрошин, большинство медицинских изделий за рубежом производится на базе малых инновационных предприятий, которые объединяют под собой крупные корпорации.

«Процесс продвижения на рынок идет быстрее за счет объединения ресурсов. Если мы объединим усилия создадим крупные кластеры, в состав которых войдут представители нескольких регионов, удастся качественно изменить ситуацию на рынке медицинских технологий», отметил профессор Митрошин.

Как сообщает пресс-центр областного правительства, взаимодействие региональных кластеров даст возможность формировать и реализовывать общие проекты, повышать технологический уровень разрабатываемой и производимой продукции медицинского назначения.