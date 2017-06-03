Мэр Пензы поручил привести в порядок подпорную стену на набережной

Они посетили улицы Аустрина, Суворова, Ворошилова, Калинина, частный сектор, а также правый берег набережной реки Суры.

Глава администрации Железнодорожного района Олег Денисов рассказал, что здесь вырубили кустарники, опилили аварийные деревья, скосили траву. Сотрудники Управления по делам ГОЧС очистили от мусора водную поверхность. Покраска ограждений запланирована на начало следующей недели.

Виктор Кувайцев обратил внимание на состояние подпорной стены, отметив, что краска уже полопалась, в результате создается неприглядный вид. Кроме того, градоначальник поручил продумать способ ограждения территории, чтобы на тротуары и газоны не заезжал автотранспорт, сообщает пресс-служба мэрии.

В ходе осмотра внутридворовых территорий глава администрации обратил внимание на комплексное благоустройство территорий.

«Радует, что в данных работах принимают участие и жильцы домов. Это говорит о том, что жители Пензы понимают, что только совместными усилиями город станет чище. Они показывают своим примером, в том числе, и подрастающему поколению, что надо любить свой двор, город», — отметил он.