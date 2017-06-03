В Пензе 10−12 июня в рамках празднования Дня Города на Фонтанной площади и улице Московской пройдет международный фестиваль творчества и рукоделия «Канитель» (0+).

На ярмарке товаров ручной работы будут представлены уникальные изделия мастеров из Пензы и различных регионов страны и других стран. Запланировано проведение 50 мастер-классов и 25 мастер-шоу.

«Впервые в Пензе на площадке «Ожившая история» вас ждёт интерактивная программа «Старинные ремесла», возможность примерить исторический костюм и сфотографироваться в нем, поучаствовать в народных забавах и играх. Интересной и познавательной для всех гостей и участников фестиваля станет семейная площадка», — сообщает пресс-служба мэрии.

Расписание фестиваля « Канитель»

Все 3 дня на фестивале:

9:00−20:00 Ярмарка. Улица Московская, Сквер «Копилка пословиц»

11:00−20:00 Этнические ритмы ансамбля «WUAMBRAKUNA»

9:00−21:00 Трапезная. Разнообразная еда на любой вкус от наших партнеров. Для детей и взрослых!

10:00−18:00 Роспись мехенди, аквагрим

10:00−20:00 Мастер-классы Школы макияжа и красоты

12:00−21:00 Мастер-классы и шоу «Огня и металла». Ковка гвоздей, подков, сувенирных изделий (благотворительная акция)

12:00−18:00 Обмен настроением и рассылка приветов.

11 июня

14:00 Вкуснейшее угощение — мороженое

12 июня

10:00−19:00 Мастер-шоу по аэрографии и художественной росписи автомобиля

12:00−14:00 Мастер-шоу «Секреты изготовления хлеба»

14:00 Вкуснейшее угощение — мороженое

Семейная площадка.

Все 3 дня

11:00−19:00 Развивающие мастер-классы и адаптивная физкультура

11:00−18:00 Мастер-класс по счету на Абакусе, а также развивающие игры и лабиринт

11:00−18:00 Релакс-зона от Фонда «Рука помощи бездомным животным»

11:00−16:00 Выставка «Читай! Твори!», увлекательные мастер-классы от областной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова

10 июня

12:00−14:00 Экологическая акция «Подари городу цветы»

11 июня

12:00−14:00 Мастер-класс по росписи сахарного печенья

Площадка « Мастер-классы».

Мастер-классы по традиционным и современным ремеслам от участников ярмарки.

10 июня

1 мастерская

13:00 Роспись по стеклу

14:30 «Бонбоньерка-коробочка. Скрапбукинг»

16:00 Панно в технике стринг-арт

2 мастерская

13:00 «Птица счастья. Оригами»

15:00 Благотворительный мастер-класс «Воздушные змеи»

16:00 «Лепка глиняной кружки»

11 июня

1 мастерская

13:00 «Цветок в технике квиллинг»

14:30 «Открытка. Скрапбукинг»

16:00 «Шерстяное мыло. Мокрое валяние»

2 мастерская

14:30 «Украшение-подвеска из дерева»

16:00 «Глиняный магнит»

3 мастерская

13:00 Благотворительный мастер-класс «Моделирование шаров»

15:00 Благотворительный мастер-класс «Оригами из бумаги»

12 июня

1 мастерская

13:00 «Нарцисс из фоамирана»

14:30 «Роспись кофейной подвески»

16:00 «Семейка улиток. Квиллинг»

2 мастерская

13:00 «Техники пэчворка»

14:30 «Сутажная вышивка»

16:00 «Панно «Рыбка из глины»

3 мастерская

13:00 Благотворительный мастер-класс «Плетение косичек»

Площадка « Ожившая история» ( сквер « Кукушка»)

Все 3 дня

12:00−18:00 Интерактивная программа «Старинные ремёсла» от военно-исторического клуба «Засека». Украшения и музыкальные

инструменты ручной работы, авторское стекло (лампворк), гравировка и чеканка щитовидных подвесок, фото в костюмах и доспехах, тир

раннего средневековья для детей.

12:00−18:00 Исторические преображения с пензенским ролевым клубом «Слово Вольного клинка».

12:00−18:00 Народные игры и забавы, а также мастер-классы по народным ремеслам и фотозона в народном стиле

12:00−18:00 Стрельбища в арбалетно-лучном тире.

Спортивные мероприятия

10 июня

14:00−16:00 Открытая тренировка по самообороне от Союза засечного боя Пензенской области.

11 июня

12:00−14:30 Открытая тренировка по танцевальной аэробике для детей и взрослых и мастер-класс

Возможны изменения и дополнения в программе. Подробнее — в официальной группе фестиваля vk.com/kanitelpenza