На ярмарке товаров ручной работы будут представлены уникальные изделия мастеров из Пензы и различных регионов страны и других стран. Запланировано проведение 50 мастер-классов и 25 мастер-шоу.
«Впервые в Пензе на площадке «Ожившая история» вас ждёт интерактивная программа «Старинные ремесла», возможность примерить исторический костюм и сфотографироваться в нем, поучаствовать в народных забавах и играх. Интересной и познавательной для всех гостей и участников фестиваля станет семейная площадка», — сообщает пресс-служба мэрии.
Расписание фестиваля «Канитель»
Все 3 дня на фестивале:
9:00−20:00 Ярмарка. Улица Московская, Сквер «Копилка пословиц»
11:00−20:00 Этнические ритмы ансамбля «WUAMBRAKUNA»
9:00−21:00 Трапезная. Разнообразная еда на любой вкус от наших партнеров. Для детей и взрослых!
10:00−18:00 Роспись мехенди, аквагрим
10:00−20:00 Мастер-классы Школы макияжа и красоты
12:00−21:00 Мастер-классы и шоу «Огня и металла». Ковка гвоздей, подков, сувенирных изделий (благотворительная акция)
12:00−18:00 Обмен настроением и рассылка приветов.
11 июня
14:00 Вкуснейшее угощение — мороженое
12 июня
10:00−19:00 Мастер-шоу по аэрографии и художественной росписи автомобиля
12:00−14:00 Мастер-шоу «Секреты изготовления хлеба»
14:00 Вкуснейшее угощение — мороженое
Семейная площадка.
Все 3 дня
11:00−19:00 Развивающие мастер-классы и адаптивная физкультура
11:00−18:00 Мастер-класс по счету на Абакусе, а также развивающие игры и лабиринт
11:00−18:00 Релакс-зона от Фонда «Рука помощи бездомным животным»
11:00−16:00 Выставка «Читай! Твори!», увлекательные мастер-классы от областной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова
10 июня
12:00−14:00 Экологическая акция «Подари городу цветы»
11 июня
12:00−14:00 Мастер-класс по росписи сахарного печенья
Площадка «Мастер-классы».
Мастер-классы по традиционным и современным ремеслам от участников ярмарки.
10 июня
1 мастерская
13:00 Роспись по стеклу
14:30 «Бонбоньерка-коробочка. Скрапбукинг»
16:00 Панно в технике стринг-арт
2 мастерская
13:00 «Птица счастья. Оригами»
15:00 Благотворительный мастер-класс «Воздушные змеи»
16:00 «Лепка глиняной кружки»
11 июня
1 мастерская
13:00 «Цветок в технике квиллинг»
14:30 «Открытка. Скрапбукинг»
16:00 «Шерстяное мыло. Мокрое валяние»
2 мастерская
14:30 «Украшение-подвеска из дерева»
16:00 «Глиняный магнит»
3 мастерская
13:00 Благотворительный мастер-класс «Моделирование шаров»
15:00 Благотворительный мастер-класс «Оригами из бумаги»
12 июня
1 мастерская
13:00 «Нарцисс из фоамирана»
14:30 «Роспись кофейной подвески»
16:00 «Семейка улиток. Квиллинг»
2 мастерская
13:00 «Техники пэчворка»
14:30 «Сутажная вышивка»
16:00 «Панно «Рыбка из глины»
3 мастерская
13:00 Благотворительный мастер-класс «Плетение косичек»
Площадка «Ожившая история» (сквер «Кукушка»)
Все 3 дня
12:00−18:00 Интерактивная программа «Старинные ремёсла» от военно-исторического клуба «Засека». Украшения и музыкальные
инструменты ручной работы, авторское стекло (лампворк), гравировка и чеканка щитовидных подвесок, фото в костюмах и доспехах, тир
раннего средневековья для детей.
12:00−18:00 Исторические преображения с пензенским ролевым клубом «Слово Вольного клинка».
12:00−18:00 Народные игры и забавы, а также мастер-классы по народным ремеслам и фотозона в народном стиле
12:00−18:00 Стрельбища в арбалетно-лучном тире.
Спортивные мероприятия
10 июня
14:00−16:00 Открытая тренировка по самообороне от Союза засечного боя Пензенской области.
11 июня
12:00−14:30 Открытая тренировка по танцевальной аэробике для детей и взрослых и мастер-класс
Возможны изменения и дополнения в программе. Подробнее — в официальной группе фестиваля vk.com/kanitelpenza