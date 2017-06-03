Жители Рамзая просят привести в порядок дороги

«От трассы М5 к железнодорожной станции мимо администрации проложен участок асфальтового покрытия примерно 3 км, но остальная часть дорог, проходящих по деревне, порядка 15 км, — просто чернозем непроходимый или щебеночное покрытие по ул. Алексеевка.

Мы готовы собрать подписи большинства жителей деревни и обратиться в вышестоящие организации, а также готовы оказать посильную помощь в прокладке цивилизованных дорог по нашему населенному пункту. Помогите!» — написали в «Жалобную книгу» местные жители.

В ответе за подписью главы администрации Мокшанского района Николая Тихомирова отмечается, что планируется отремонтировать дорогу до кладбища в селе Рамзай, а также отсыпать щебнем дорогу в Пяше. Средств на ремонт других проезжих частей в местном бюджете нет.