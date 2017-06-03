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Жители Рамзая просят привести в порядок дороги

3 июня в 13:35 218 просмотров

Жители села Рамзай Мокшанского района Пензенской области просят привести в порядок местные дороги.

«От трассы М5 к железнодорожной станции мимо администрации проложен участок асфальтового покрытия примерно 3 км, но остальная часть дорог, проходящих по деревне, порядка 15 км, — просто чернозем непроходимый или щебеночное покрытие по ул. Алексеевка.

Мы готовы собрать подписи большинства жителей деревни и обратиться в вышестоящие организации, а также готовы оказать посильную помощь в прокладке цивилизованных дорог по нашему населенному пункту. Помогите!» — написали в «Жалобную книгу» местные жители.

В ответе за подписью главы администрации Мокшанского района Николая Тихомирова отмечается, что планируется отремонтировать дорогу до кладбища в селе Рамзай, а также отсыпать щебнем дорогу в Пяше. Средств на ремонт других проезжих частей в местном бюджете нет.


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