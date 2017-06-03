Вам будет интересно
Загрузка...
Наши новости
Электронные трудовые книжки начнут вводить с 2018 года
Спутник обнаружил на Марсе огромную яму
Немецкие ученые создали микроскопическую черную дыру
Врачи из США выяснили пользу жировых отложений на животе
Люди могут отправиться на Марс в 2030-х годах
ЕГЭ по истории сделают обязательным
Кудрин призвал увеличить расходы на здравоохранение в России
Под Саратовом пройдет «кулинарный поединок» военных поваров
Создателям тысяч групп «ВКонтакте» грозит уголовное наказание
Права российских авиапассажиров будут расширены с августа

Полнометражный фильм про попугая Кешу выйдет в 2020 году

3 июня в 14:08 232 просмотра
, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя правления Союзмультфильма Юлиану Слащеву.

" data-title="Полнометражный фильм про попугая Кешу выйдет в 2020 году — Пенза-пресс, рунет за день">

В следующем году начнется работа над полнометражным фильмом про попугая Кешу. Картина должна выйти на экраны в 2020 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя правления Союзмультфильма Юлиану Слащеву.

По ее словам, будет плотная работа с писателем Александром Курляндским. Заявление было сделано на Петербургском международном экономическом форуме.

Александр Курляндский — один из создателей «Ну, погоди!». Он придумал «Великолепного Гошу» (10 выпусков), «Возвращение блудного попугая» (3 выпуска). О главных персонажах мультсериала «Возвращение блудного попугая» — попугае Кеше, коте Василии и вороне Кларе, Курляндский позже написал три повести — «Вы не были на Таити?», «А нас и здесь неплохо кормят!» и «Прелестно!».

Фотография: кадр из м.ф "Возвращение блудного попугая", 1984, реж. Валентин Караваев, Александр Давыдов

Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics