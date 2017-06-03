Полнометражный фильм про попугая Кешу выйдет в 2020 году

В следующем году начнется работа над полнометражным фильмом про попугая Кешу. Картина должна выйти на экраны в 2020 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя правления Союзмультфильма Юлиану Слащеву.

По ее словам, будет плотная работа с писателем Александром Курляндским. Заявление было сделано на Петербургском международном экономическом форуме.

Александр Курляндский — один из создателей «Ну, погоди!». Он придумал «Великолепного Гошу» (10 выпусков), «Возвращение блудного попугая» (3 выпуска). О главных персонажах мультсериала «Возвращение блудного попугая» — попугае Кеше, коте Василии и вороне Кларе, Курляндский позже написал три повести — «Вы не были на Таити?», «А нас и здесь неплохо кормят!» и «Прелестно!».