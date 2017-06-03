В Пензе у крупного ТЦ произошла авария

В Пензе у крупного торгового центра в Арбеково произошла авария.

Фото инцидента размещены в группе «Это Пенза, Карл!» в «ВК». По информации подписчика паблика, приславшего фото, столкнулись «Опель» и «семерка», за рулем которой находилась женщина.

Причины аварии не известны, информации о пострадавших нет.