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В Пензе у крупного ТЦ произошла авария

3 июня в 15:26 658 просмотров

В Пензе у крупного торгового центра в Арбеково произошла авария.

Фото инцидента размещены в группе «Это Пенза, Карл!» в «ВК». По информации подписчика паблика, приславшего фото, столкнулись «Опель» и «семерка», за рулем которой находилась женщина.

Причины аварии не известны, информации о пострадавших нет.

Фотография: фото Станислава Левова

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