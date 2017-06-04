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Православные пензенцы отмечают праздник Троицы

4 июня в 09:05 402 просмотра

4 июня православные пензенцы отмечают один из главных христианских праздников — День Святой Троицы.

По традиции, относится к числу двунадесятых праздников и прославляет Пресвятую Троицу и олицетворяет у христиан начало новой эпохи существования человечества. Приходится он на 50-й день после Пасхи.

В этот день принято украшать дома и храмы зелеными веточками березы, цветами. Они символизируют то, что под действием благодати Божией человеческие души расцветают плодами добродетелей. Этот обычай восходит ко временам Ветхозаветной церкви, отмечается на сайте calend.ru.

Троицу с давних времен на Руси отмечали весело: устраивали гулянья, хороводы, игры. На праздничный обед принято собирать друзей, близких.


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