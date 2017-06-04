«Прямая линия с Владимиром Путиным» пройдет 15 июня

15 июня в 12.00 состоится программа «Прямая линия с Владимиром Путиным». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Ежегодная спецпрограмма выйдет в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

По традиции, президент ответить на вопросы россиян, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки.

Задать свой вопрос можно позвонив по телефону 8−800−200−40−40 (из-за границы +7−499−550−40−40, +7−495−539−40−40), отправив SMS или MMS-сообщение, через сайт moskva-putinu.ru или специальное мобильное приложение «Москва-Путину», а также с помощью соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» (группы — vk.com/moskvaputinu и ok.ru/moskvaputinu).

Вопросы принимаются с 4 июня до окончания программы.