В Мокшанском районе ребенок получил ожоги 40% тела

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, девочку госпитализировали. По данному факту проводится проверка.

«По предварительным данным, со слов родителей, ребенок получил ожоги, когда находился один на кухне и с помощью стула поднялся к мойке, где включил кран с горячей водой, подключенный к водонагревателю», — пояснила старший помощник руководителя управления Людмила Фомина.

Следственное управление СК РФ по Пензенской области просит родителей быть внимательнее к своим детям, не оставлять опасные или горячие вещества в доступных для них местах.