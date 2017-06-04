В Пензе отпразднуют День рождения Пушкина. ПРОГРАММА

6 июня, День рождения Александр Пушкина, в Пензе станет стартом торжеств в честь Дня города и Дня России. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Праздничная программа начнется в 15.00 в сквере им. Пушкина. Пензенцев ждет театрализованное литературное представление в стиле времени Александра Пушкина.

В 16.00 главные события начнут разворачиваться в сквере Дениса Давыдова, там установят полки для бук-кроссинга и оригинальные фотозоны. Пензенцы смогут отдохнуть на литературном привале.

В 16.30 в сквере Дениса Давыдова начнется концертная программа ансамбля народных инструментов и пленэр талантливых детей из художественных школ.

В 17.30 будет дан старт межрегиональному молодежному фестивалю поэзии «Свежие мысли». Молодые поэты будут читать свои стихи.

Рядом со сквером Белинского будет установлен открытый микрофон, там пройдет акция «Читаем Пушкина». Любой желающий сможет прочитать любимое стихотворение поэта.

«6 июня — это не только день рождения великого русского поэта, но и день русского языка. Управление культуры города Пензы предлагает хотя бы в этот день соблюдать нормы «великого и могучего», и не забывать про грамотность и знаки препинания при написании SMS или сообщений в социальных сетях», — отметили в пресс-службе горадминистрации.

Возрастное ограничение на все мероприятия — 0+.