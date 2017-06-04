Вам будет интересно
Загрузка...
Наши новости
На ул. Окружной горит частный дом — пензенцы

Пензенец сообщил о пожаре на ул. Овражной. ФОТО

4 июня в 11:17 326 просмотров
«ВКонтакте» появилось сообщение о возгорании, которое произошло на ул. Овражной в Пензе.

" data-title="Пензенец сообщил о пожаре на ул. Овражной. ФОТО — Пенза-пресс, рунет за день">

В соцсети «ВКонтакте» появилось сообщение о возгорании, которое произошло на ул. Овражной в Пензе.

Пост о пожаре разместил в группе «Пенза live» Пользователь под ником Рамиль Акчурин.

«Пожар. Где-то на Овражной», — сообщил он и разместил фотографии.

Официальной информации по данному факту не поступало.

Фотография: Скриншот - https://vk.com/penza_live

Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics