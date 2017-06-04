Пензенец сообщил о пожаре на ул. Овражной. ФОТО

Пост о пожаре разместил в группе «Пенза live» Пользователь под ником Рамиль Акчурин.
«Пожар. Где-то на Овражной», — сообщил он и разместил фотографии.
Официальной информации по данному факту не поступало.
В соцсети «ВКонтакте» появилось сообщение о возгорании, которое произошло на ул. Овражной в Пензе.
Пост о пожаре разместил в группе «Пенза live» Пользователь под ником Рамиль Акчурин.
«Пожар. Где-то на Овражной», — сообщил он и разместил фотографии.
Официальной информации по данному факту не поступало.