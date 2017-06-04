Задержали мужчину, расстрелявшего в дачном кооперативе 8 человек

Полицейские задержали мужчину, расстрелявшего под Тверью восемь человек. Преступление произошло в дачном кооперативе.

Как сообщается на сайте УМВД России по Тверской области, подозреваемым оказался 45-летний житель Москвы.

Ночью он выпивал в компании малознакомых людей в дачном доме, после возникшего конфликта ушел, но через некоторое время вернулся с охотничьим ружьем и несколько раз выстрелил, в результате чего погибло восемь человек.

«Подозреваемый задержан сотрудниками полиции по горячим следам. Установлено, что оружие зарегистрировано в установленном порядке и принадлежит подозреваемому. Полицейскими совместно с коллегами из СУ СК выясняются все обстоятельства происшествия», — сообщает пресс-служба управления.