Детсад в Заре сдадут к 1 сентября

Рабочие приступили к внутренней отделке помещений детсада в микрорайоне Заря города Пензы. Параллельно проводится покраска фасада.

«Теперь погодные условия не помешают проводить работы внутри здания. Это значит, что темпы снижать нельзя, и к 1 сентября детский сад будет функционировать», — отметил мэр Виктор Кувайцев.

Помимо этого, сообщает пресс-служба горадминистрации, продолжается строительство домов в рамках программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья.

«Погода сегодня позволяет, поэтому подрядчик занимается асфальтированием путей подъезда к домам и тротуаров», — доложил начальник городского управления капитального строительства Игорь Умнов.