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Детсад в Заре сдадут к 1 сентября

4 июня в 13:27 172 просмотра

Рабочие приступили к внутренней отделке помещений детсада в микрорайоне Заря города Пензы. Параллельно проводится покраска фасада.

«Теперь погодные условия не помешают проводить работы внутри здания. Это значит, что темпы снижать нельзя, и к 1 сентября детский сад будет функционировать», — отметил мэр Виктор Кувайцев.

Помимо этого, сообщает пресс-служба горадминистрации, продолжается строительство домов в рамках программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья.

«Погода сегодня позволяет, поэтому подрядчик занимается асфальтированием путей подъезда к домам и тротуаров», — доложил начальник городского управления капитального строительства Игорь Умнов.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_tempy_stroitelstva_detskogo_sada_ne_snizhayutsya/

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