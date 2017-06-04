На ремонт дорог села Пазелки направят еще 2 млн руб

В Пензенской области на ремонт внутрипоселковых дорог дополнительно выделят 2 млн рублей. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев на традиционном празднике мордовской культуры в селе Пазелки Бессоновского района 4 июня.

«В прошлом году мы отремонтировали дорогу, ведущую из Пензы в село Пазелки, но проезжая по населенным пунктам, иногда я вижу, что дороги требуют ремонта. На праздник без подарка не приходят, поэтому я принял решение — на ремонт внутрипоселковых дорог села Пазелки будет дополнительно перечислено 2 миллиона рублей», — сказал глава региона.

На празднике Иван Белозерцев принял участие в традиционной обрядовой встрече почетных гостей, посетил выставку народных умельцев. Все гости праздника могли оценить также достоинства национальной кухни. Также в этот день состоялись спортивные состязания «Тюштянь налксемат», игровая программа для детей и концертные выступления народных коллективов.

Иван Белозерцев поблагодарил гостеприимных жителей села за теплый прием.

«Сегодня вы вспоминаете вековые традиции ваших предков, передаёте древние обычаи своим детям и внукам. И я благодарен вам за сохранение национальной культуры», — отметил губернатор.

Также он обратил внимание на благотворительную акцию в пользу местных погорельцев.

«Бывает, что приходит беда, я сам родился и вырос в селе, знаю, что это такое — пожар — это беда большая. Хорошо, что вы стараетесь помочь тем людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. На следующей неделе я попрошу благотворительные организации и 100 тысяч рублей пострадавшим от пожара мы на восстановление дома перечислим», — подчеркнул Иван Белозерцев.

Он пожелал сельчанам счастья и благополучия, выразил готовность поддерживать инициативных предпринимателей, содействующих развитию производства на селе. Активным деятелям Мордовской национально-культурной автономии Иван Белозерцев вручил Благодарственные письма губернатора.

В Пензенской области хранят обычаи эрзи, бережно относятся к эрзянскому языку, народному костюму, обрядам, и песням. В День Святой Троицы здесь ежегодно проводят большие народные гуляния, напомнили в пресс-центре облправительства.