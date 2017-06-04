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Число жертв массового убийства под Тверью выросло до 9

4 июня в 14:17 20 просмотров

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства девяти человек в Тверской области.

Как сообщает пресс-служба СКР, жертвами стрелка стали четверо женщин и пять мужчин. Тела восьми человек были найдены в домовладении, еще одну женщину обнаружили в багажнике одной из припаркованных машин. Выжившим удалось связаться с правоохранительными органами.

«Нападавший задержан, с ним проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. Назначены судебные экспертизы, в том числе баллистическая, генетическая, криминалистическая и медицинская», — отметили в пресс-службе.

Напомним, трагедия произошла ночью в одном из дачных кооперативов. По предварительной версии, причиной массового убийства стал бытовой конфликт. По подозрению в убийстве задержал житель Москвы.


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