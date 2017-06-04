В Пензу привезли образец автобуса на газомоторном топливе (видео)

В Пензе появился экологичный автобус. Транспортное средство марки ЛиАЗ привезли в город для опытной эксплуатации. Напомним, губернатор Иван Белозерцев принял решение субсидировать приобретение автобусов на газомоторном топливе. На эти цели планируется выделить 100 миллионов рублей. К осени предполагается закупить около 50 машин.

На маршрут № 54 выехал новый автобус. Однако колесить по пензенским улицам он будет всего месяц. Образец привезли для опытной эксплуатации. Дело в том, что новый транспорт работает на экологичном газомоторном топливе. При его сжигании образуются только углекислый газ и вода.

«При сжигании дизельного топлива и бензина образуется гораздо больше загрязняющих веществ. И одно из самых опасных — это бензоперон, которого достаточно ничтожно малого количества для плохого воздействия, негативного на наш с вами организм», — сказал доцент кафедры «Инженерная экология» Пензенского государственного университета архитектуры и строительства Павел Москалец.

Водитель, который осваивает новый транспорт, признается, что работать на такой машине комфортнее, чем на старых автобусах.

В кабине водителя и пассажирском салоне есть кондиционер. Автобус вмещает почти 110 человек. В нем также предусмотрено специальное место для инвалидов-колясочников. Стоимость одного такого автобуса — примерно 9 миллионов рублей.

Около половины этой суммы перевозчикам обещают компенсировать.

«В настоящее время Минпромторгом России субсидируется часть затрат компаниям, производящим данных автобусов. Сумма субсидий будет 2,8 миллиона рублей. И два миллиона будет добавлено в рамках программы, действующей областной программы», — пояснил министр промышленности, транспорта и инновационнной политики Пензенской области Михаил Торгашин.

По решению главы региона Ивана Белозерцева, областная казна возьмет на себя часть расходов на приобретение автобусов на газомоторном топливе. На эти цели будет выделено 100 миллионов рублей. Всего планируется закупить около 50 экологичных автобусов, осенью они должны выехать на улицы Пензы.

Однако прежде чем начать масштабный перевод общественного транспорта на газ, необходимо решить одну важную проблему. Пока в Пензе работает всего один газозаправочный комплекс. Региональное министерство транспорта ведет переговоры с двумя компаниями об открытии дополнительных заправок, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».