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Ушаков прокомментировал изменения в плате за СОИ (видео)

4 июня в 16:12 330 просмотров
, электроэнергии, отведения сточных вод и содержания общедомового имущества (СОИ).

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В июле жители России и Пензенской области получат обновленные квитанции с измененными нормативами потребления холодной и горячей воды, электроэнергии, отведения сточных вод и содержания общедомового имущества (СОИ).

Новые нормативы будут зависеть от этажности дома, наличия централизованного водоснабжения и водоотведения, лифта и электроотопительных установок. Как следствие, изменения отразятся на общем размере платы за «коммуналку», сообщает телеканал «Экспресс».

Эту тему обсудили в прямом эфире программы «События и мнения» на радио «Эхо Пензы». Гостем Семена Вахштайна стал эксперт в сфере ЖКХ Юрий Ушаков. По его словам, большой разницы между предыдущими и новыми нормативами не будет.

«По холодной и горячей воде [плата] уменьшится, но прибавится норматив на водоотведение и таким образом все сохранится. А вот по электричеству неизбежно увеличится, но весь вопрос заключается в том, что собственники помещений должны, будем говорить, отстаивать свою позицию о регистрации мест общего пользования и их наличии в техническом паспорте. Их там нет», — сообщил Юрий Ушаков.

Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».


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