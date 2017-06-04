В Тамале почтили память Героя России Романа Китанина (видео)

В районном поселке Тамала Пензенской области почтили память героя России Романа Китанина. Начальник разведки 102-й отдельной бригады внутренних войск Северо-Кавказского военного округа погиб в Дагестане в 2007-м, выполняя служебный долг. Почтить память офицера собрались его родные, друзья, сослуживцы.

Молодой, добрый парень с серьезным взглядом — таким в районном поселке Тамала помнят героя России Романа Китанина. В 2007 году начальник разведки погиб на Северном Кавказе во время служебной командировки. При зачистке лесного массива группа попала в засаду боевиков. Роман Китанин принял огонь на себя, тем самым дав возможность остальным занять боевые позиции.

«Он всегда готов был за любого и в огонь, и в воду. Даже ребята рассказывали, у них даже была ситуация, когда они учились, на стрельбище кидали гранаты. И кто-то случайно уронил муляж гранаты. Он, долго не думая, упал на нее, сразу закрыл», — вспоминает брат Романа Китанина Александр Китанин.

Порядочный и общительный парень с детства мечтал стать военным. Окончив школу с серебряной медалью, он поступил в саратовский военный институт внутренних войск МВД России. Его наставники вспоминают: Роман ответственно брался за любое дело.

«Всегда был впереди, за что его коллектив любит и помнит всегда. Вот уже 10 лет не забывает, потому что он всегда был в гуще событий, в гуще друзей», — говорит командир батальона Саратовского военного института внутренних войск МВД России Александр Александров.

Ежегодно почтить память героя России в Тамалу на торжественный митинг приезжают сослуживцы, друзья, родные и близкие Романа Китанина. Семье Героя России вручили памятные медали и грамоты.

Среди участников памятного митинга было много юных тамалинцев. Для них Роман Китанин — это, прежде всего, пример мужества, чести и достоинства.

«Сегодня молодое поколение тамалинцев должно запомнить образ погибшего героя как символ того, что любая война — она не бесследна и есть на тамалинской земле примеры стойкости, героизма и самопожертвования», — отметила заместитель главы администрации Тамалинского района Елена Лазарева.

Участники митинга возложили цветы к бюсту героя России. Его память почтили минутой молчания. По окончании митинга на центральной площади поселка, больше сотни тамалинцев приняли участие в марше памяти. После этого участники памятных мероприятий посетили могилу Героя России, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».