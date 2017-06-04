Вам будет интересно
Загрузка...
Наши новости
Ученые изучают влияние бобров на флору и фауну Пензенской области
Пензенский ЗакСобр в комиссии по телерадивещанию представит Космачев
Владимир Путин наградил тракториста из Пензенской области
В Пензе пройдут занятия для людей с болезнью Бехтерева
Ассоциация мини-футбола России поблагодарила Ивана Белозерцева
В ДТП под Пензой погибли две косули
На ремонт фонтана в Кузнецке выделят 5,5 млн рублей
В ДТП под Пензой погиб лось
Празднование Дня Победы на Юбилейной площади. Онлайн-трансляция
Пензенец под действием наркотиков спровоцировал смертельное ДТП

Саратовца задержали за угон машины у приятеля (видео)

4 июня в 17:20 272 просмотра
«девятку» у своего же приятеля. В Пензе сотрудники полиции задержали 34-летнего жителя Саратовской области, который позарился на чужой автомобиль.

" data-title="Саратовца задержали за угон машины у приятеля — Пенза-пресс, рунет за день">

Попытался угнать «девятку» у своего же приятеля. В Пензе сотрудники полиции задержали 34-летнего жителя Саратовской области, который позарился на чужой автомобиль.

«Когда владелец автомашины и девушка вышли из салона, подозреваемый увидел, что ключи остались в замке зажигания. Он воспользовался моментом, сел за руль и скрылся. Хозяин автомашины попытался предотвратить угон, но тот сбил его и продолжил движение», — прокомментировала начальник пресс-службы УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.

Задержанный дал признательные показания. По факту неправомерного завладения автомобилем без цели хищения возбуждено уголовное дело. Мужчине может грозить до пяти лет лишения свободы, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».


Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics