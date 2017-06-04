Земля стремительно отдаляется от Солнца. По данным ученых, с каждым годом расстояние между ними увеличивается на 15 сантиметров.

В конечном счете такое отдаление повлечет за собой немыслимое изменение климата и атмосферы планеты, сообщает VistaNews.

Кроме того, увеличение расстояния повлечет за собой изменение в элипсоподобной форме орбиты, что в конечном счете приведет к столкновению с ближайшими планетами Солнечной системы.

«Да, 15 сантиметров это очень мало в контексте глобальных размеров Галактики и Космоса, но в любом случае изменения уже прогрессируют и, как мы можем заметить, то началась меняться климат планеты: разные климатические пояса становятся на порядок холоднее, замещая друг друга», — цитирует портал ученых.

Сейчас эксперты стараются найти выход из данной ситуации.