Вам будет интересно
Загрузка...
Наши новости
Число жертв массового убийства под Тверью выросло до 9
В правительстве заявили об увеличении зарплаты учителей
Задержали мужчину, расстрелявшего в дачном кооперативе 8 человек
«Прямая линия с Владимиром Путиным» пройдет 15 июня
Полнометражный фильм про попугая Кешу выйдет в 2020 году
Электронные трудовые книжки начнут вводить с 2018 года
Спутник обнаружил на Марсе огромную яму
Немецкие ученые создали микроскопическую черную дыру
Врачи из США выяснили пользу жировых отложений на животе
Люди могут отправиться на Марс в 2030-х годах

Земля «улетает» от Солнца — ученые

4 июня в 17:40 4324 просмотра
, с каждым годом расстояние между ними увеличивается на 15 сантиметров.

" data-title="Земля «улетает» от Солнца — ученые — Пенза-пресс, рунет за день">

Земля стремительно отдаляется от Солнца. По данным ученых, с каждым годом расстояние между ними увеличивается на 15 сантиметров.

В конечном счете такое отдаление повлечет за собой немыслимое изменение климата и атмосферы планеты, сообщает VistaNews.

Кроме того, увеличение расстояния повлечет за собой изменение в элипсоподобной форме орбиты, что в конечном счете приведет к столкновению с ближайшими планетами Солнечной системы.

«Да, 15 сантиметров это очень мало в контексте глобальных размеров Галактики и Космоса, но в любом случае изменения уже прогрессируют и, как мы можем заметить, то началась меняться климат планеты: разные климатические пояса становятся на порядок холоднее, замещая друг друга», — цитирует портал ученых.

Сейчас эксперты стараются найти выход из данной ситуации.


Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics