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Пензенцев приглашают на спортивный праздник

5 июня в 09:39 294 просмотра
«Здоровая нация — сильная Россия» пройдет 7 июня в парке имени Белинского в Пензе (0+).

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Праздник «Здоровая нация — сильная Россия» пройдет 7 июня в парке имени Белинского в Пензе (0+).

Любой желающий может принять в нем участие, мероприятие предназначено для всей семьи.

«Каждый сможет вспомнить страницы истории пензенского спорта на программе из цикла «Здоровая нация — сильная Россия», — сообщает пресс-служба администрации Пензы.


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