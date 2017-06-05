Пензенцев приглашают на спортивный праздник

Любой желающий может принять в нем участие, мероприятие предназначено для всей семьи.
«Каждый сможет вспомнить страницы истории пензенского спорта на программе из цикла «Здоровая нация — сильная Россия», — сообщает пресс-служба администрации Пензы.
Праздник «Здоровая нация — сильная Россия» пройдет 7 июня в парке имени Белинского в Пензе (0+).
Любой желающий может принять в нем участие, мероприятие предназначено для всей семьи.
«Каждый сможет вспомнить страницы истории пензенского спорта на программе из цикла «Здоровая нация — сильная Россия», — сообщает пресс-служба администрации Пензы.