Голикова: Поднять планку пенсионного возраста можно было уже давно

По мнению Татьяны Голиковой, поднять планку пенсионного возраста можно было уже давно.
«В публичном пространстве звучат две темы: тема налогового маневра, причем так аккуратно, и тема повышения пенсионного возраста. И эта тема звучит так громко и давно, что уже можно было и повысить!» — отметила она.
Глава Счетной палаты добавила, что этот вопрос надо рассматривать не только с финансовой точки зрения, но надо учитывать увеличение параметры продолжительности жизни и трудоспособного возраста.
Также Татьяна Голикова ответила на вопрос «Известий» о формировании бюджета на будущие годы, ценах на нефть и нецелевом расходовании средств госкомпаниями.