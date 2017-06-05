Голикова: Поднять планку пенсионного возраста можно было уже давно

Глава Счетной палаты Татьяна Голикова рассказала « Известиям » о планах по повышению пенсионного возраста. Беседа прошла во время Петербургского международного экономического форума.

По мнению Татьяны Голиковой, поднять планку пенсионного возраста можно было уже давно.

«В публичном пространстве звучат две темы: тема налогового маневра, причем так аккуратно, и тема повышения пенсионного возраста. И эта тема звучит так громко и давно, что уже можно было и повысить!» — отметила она.

Глава Счетной палаты добавила, что этот вопрос надо рассматривать не только с финансовой точки зрения, но надо учитывать увеличение параметры продолжительности жизни и трудоспособного возраста.

Также Татьяна Голикова ответила на вопрос «Известий» о формировании бюджета на будущие годы, ценах на нефть и нецелевом расходовании средств госкомпаниями.