Фонд жилья и ипотеки Заречного ушел из-под удара

Решение было принято 30 мая в связи с отказом ООО «ПензТИСИЗ» от своих требований. Как следует из определения арбитражного суда, Фонд погасил задолженность, которая была предметом разбирательства. При этом производство по делу о признании ФЖИ банкротом не подлежит прекращению, так как 28 апреля заявление о вступление в процесс подал «Московский вексельный банк».



«Судебное заседание по проверке обоснованности заявления акционерного коммерческого банка «Московский Вексельный банк» (акционерного общества) будет назначено в порядке и сроки, установленные ст. 42 Федерального Закона «О несостоятельности (банкротстве)», — говорится в определении арбитражного суда.



Ранее ИА «Пенза-Пресс» сообщало, что в рамках другого процесса банк требует от зареченского фонда 63,2 млн рублей — это сумма кредитной линии (плюс проценты и неустойка), открытой банком в декабре 2012 года МП «Ремонтно-строительный комбинат» Заречного (РСК). В апреле и июне 2014 года между РСК и Фондом жилья и ипотеки были заключены договоры о переводе долга. Сейчас ФЖИ пытается добиться их расторжения через суд.



Напомним, созданный в 1999 году Фонд жилья и ипотеки города Заречного покупкой и продажей собственной жилой недвижимости. Как отмечается на сайте ФЖИ, уже в 2001 году «каждая третья квартира в Заречном строилась с участием фонда».



По словам главы Заречного Олега Климанова (администрация и Собрание представителей города являются учредителями ФЖИ — прим. авт.), в настоящее время деятельность Фонда нормализовалась и находится на контроле городской администрации.