Кувайцев поздравил пензенцев с днем охраны окружающей среды

«В Год экологии вопросы сохранения окружающей среды для здоровья человека и благополучия будущих поколений приобретают особую значимость.

Этот день — еще один повод выразить благодарность людям, чье благородное призвание — беречь Землю, на которой мы живем, работаем, растим детей, а для нас — напоминание о собственной роли в деле охраны природных ресурсов.

От сознательности каждого зависит будущее нашего города, страны, планеты. Искренне признательны всем, кто, начиная с малого, заботится о чистоте в своем подъезде, во дворе, в дачном массиве. Только общими усилиями мы сможем обеспечить экологическую безопасность любимого города», — отмечается в поздравлении.

Градоначальник пожелал энтузиастам и истинным патриотам своей малой Родины крепкого здоровья, оптимизма, благополучия и успехов во всех начинаниях.