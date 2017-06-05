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Кувайцев поздравил пензенцев с днем охраны окружающей среды

5 июня в 10:28 188 просмотров

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поздравил горожан с Всемирным днем охраны окружающей среды.

«В Год экологии вопросы сохранения окружающей среды для здоровья человека и благополучия будущих поколений приобретают особую значимость.

Этот день — еще один повод выразить благодарность людям, чье благородное призвание — беречь Землю, на которой мы живем, работаем, растим детей, а для нас — напоминание о собственной роли в деле охраны природных ресурсов.

От сознательности каждого зависит будущее нашего города, страны, планеты. Искренне признательны всем, кто, начиная с малого, заботится о чистоте в своем подъезде, во дворе, в дачном массиве. Только общими усилиями мы сможем обеспечить экологическую безопасность любимого города», — отмечается в поздравлении.

Градоначальник пожелал энтузиастам и истинным патриотам своей малой Родины крепкого здоровья, оптимизма, благополучия и успехов во всех начинаниях.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/upload/resize_cache/iblock/8e8/570_380_2/8e853a184247b01b12785413425fac58.jpg

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