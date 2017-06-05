Михаил Глушков заплатит за неправильный ответ прокурорам

Решение о привлечении чиновника к административной ответственности вынес Ленинский районный суд.

Как сообщает пресс-служба облпрокуратуры, Михаил Глушков допустил нарушения при подготовке ответа по факту обращения горожанина.

«При проведении проверки по обращению гражданина заместителем прокурора Ленинского района в адрес главы администрации было направлено требование о предоставлении в установленный срок информации и документов. Ответ на требование поступил в прокуратуру района на пять дней позже установленного срока без приложения документов, указанных в требовании. По повторному требованию прокуратуры района из администрации города получен ответ, не содержащий запрашиваемой информации и необходимых документов», — пояснили в пресс-службе.

Прокурорская проверка установила, что ответ должен был готовить начальник управления ЖКХ Андрей Гришин, но так как он был в отпуске, его обязанности исполнял Михаил Глушков. В отношении него возбудили дело об административном правонарушении и оштрафовали на 2 000 рублей.

«Необходимые для разрешения обращения гражданина документы прокуратурой района были получены», — добавили в прокуратуре.