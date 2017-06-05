Победитель шоу СТС «Взвешенные люди» сбросил 62 килограмма

Главный приз шоу «Взвешенные люди» (12+) телеканала СТС — 2 500 000 рублей — получил 28-летний Борис Бабуров из Москвы, который достиг лучшего результата за все три сезона проекта. А дополнительный бонус — 500 000 рублей — завоевала 33-летняя москвичка Анна Шевченко.

В третьем сезоне шоу, финал которого состоялся на выходных, за новую жизнь боролись 10 пар из 8 городов России, которые сбросили в общей сложности 735 килограммов. Среди участников были семейные пары, друзья и родственники.

Победители третьего сезона — Борис Бабуров и Анна Шевченко — единственные герои сезона, которые познакомились непосредственно на съемках. Обладатель 2,5 миллионов Борис за четыре месяца сбросил 62,6 килограммов, что составляет 40,65% от его первоначального веса. Это новый рекорд шоу «Взвешенные люди»!

«Это невероятно, я так горжусь собой! Конечно, я догадывался, что сбросил много, но мне хотелось увидеть финальную цифру. Сейчас меня все спрашивают, на что я потрачу выигранные деньги. Еще во время шоу мы с Машей Кольцовой вынашивали очень классную бизнес-идею. Она — великолепный организатор, а я по творческой части, так что скоро у нас получится крутой проект. Я не буду раскрывать все секреты, но скажу, что это так или иначе связано со здоровым образом жизни», — рассказывает Борис Бабуров.