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Саратовских врачей обязали сообщать о лишенных девственности девочках

5 июня в 11:12 136 просмотров
, ведущих половую жизнь.

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Саратовских врачей обязали сообщать о девочках младше 16-лет, ведущих половую жизнь.

Об этом сообщает «СарБК» со ссылкой на соответствующий приказ министра здравоохранения региона Владимира Шульдякова.

Согласно документу, отмечается на портале, главврачам надлежит обеспечить незамедлительное предоставление дежурным службам органов внутренних дел и в управление по охране материнства и детства информацию об случаях беременности несовершеннолетних, ее прерывания, о поступлении несовершеннолетних рожениц, о выявлении в ходе оказания медпомощи пациенткам до 16 лет нарушений целостности девственной плевы.


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