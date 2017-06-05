В Пензе пройдет монастырская ярмарка

Пензенцы смогут поучаствовать в мастер-классах по золотому шитью, пейзажам на пряниках, изготовлению свечей из вощины и магнитов в стиле абашевской игрушки.

Участниками монастырской ярмарки станут монастырские, крестьянские и пчеловодческие хозяйства, православные издательства, а также мастера ремесленной палаты Пензенской области.

В рамках мероприятия состоятся экскурсии по Спасскому кафедральному собору, Троицкому женскому и Спасо-Преображенскому мужскому монастырям. Экскурсии проводятся в рамках проекта «Пензенский променад».

«В 18 часов на площадке около Спасского кафедрального собора пройдет концерт Пензенского Епархиального камерного хора и хора Пензенской духовной семинарии», — сообщает пресс-служба администрации Пензы.