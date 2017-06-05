В Пензе демонтировали более 150 рекламных конструкций (видео)

На пензенских улицах есть место только законно размещенной рекламе. Стартовала масштабная кампания по ликвидации неправомерно установленных рекламных конструкций. Десятки щитов, стендов и баннеров, на размещение которых нет необходимых разрешений, демонтируют.

«Ни одна рекламная конструкция без разрешительной документации и оформления в городской администрации не устоит. О том, что щиты и баннеры необходимо демонтировать, владельцев информируют заранее. В течение 30 дней вся рекламная конструкция должна быть удалена, она состоит из элементов, то есть только баннер должен сниматься в течение трех дней», — сообщил заместитель директора рекламной службы г. Пензы Константин Кузнецов.

Если рекламораспространители не выполняют требование убрать конструкцию в добровольном порядке, за дело берутся сотрудники городской рекламной службы. На месте часто выясняется, что владельцы растяжек и баннеров в обход управления градостроительства и архитектуры администрации Пензы договариваются с собственниками недвижимости о размещении рекламы. О том, что каждую рекламную конструкцию нужно соответствующим образом оформлять, многие из них и не знают.

С начала года уже демонтировано более 150 незаконных конструкций, но чтобы полностью привести город в порядок, как говорят специалисты, сделать предстоит еще немало. Избавляются от самой разной рекламы — обувных, мебельных магазинов, увеселительных заведений. Мониторинг состояния рекламных конструкций городская рекламная служба ведет постоянно.

«Четыре сотрудника ежедневно проводят рейды по своему району. Потом — полдня на обработку документации, то есть выписываются предписания, проводятся разговоры с собственниками рекламных конструкций», — пояснил Константин Кузнецов.

Собственникам рекламных конструкций еще раз напоминают, что не допускается размещение рекламы на знаках дорожного движения или их опорах. Запрещено также вывешивать баннеры и рекламные растяжки на исторических и культурных объектах, сообщает телеканал «Экспресс».