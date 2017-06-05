Пензенская область улучшила позиции в экорейтинге

Пензенская область заняла 27 строчку «Экологического рейтинга субъектов Российской Федерации» по итогам весны 2017 года.

При составлении рейтинга общественная организация «Зеленый патруль» учитывала несколько показателей: природоохранный, промышленный и социально-экологический индексы.

В итоге в число регионов с хорошей экологической обстановкой вошли Тамбовская область, Алтайский край и Республика Алтай, Республика Чувашия, Ульяновская, Белгородская области, Москва, Санкт-Петербург, Ростовская и Курская области.

Хуже всего экология весной была в Челябинской, Свердловской, Ленинградской, Московской, Оренбургской областях, Севастополе, Бурятии, Иркутской, Тверской, Курганской областях.

Пензенская область, по сравнению с предыдущим рейтингом, улучшила свои позиции на три пункта и заняла 27 место. В Приволжском федеральном округе регион вошел в топ-5 самых чистых.