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В Пензенской области будет отремонтирована 31 школа

5 июня в 11:48 180 просмотров

Министр образования Александр Воронков провел встречи с населением и педагогической общественностью Пензенской области.

В ходе встреч он рассказал об основных направлениях развития системы образования и планах на 2018 год.

Особое внимание уделяется вопросам совершенствования материально-технической базы.

«В этом году за счет средств областного бюджета отремонтируют 31 школу. Программа будет продолжена и в следующем году. Сейчас рассматривается вопрос об обновлении компьютерного парка образовательных организаций и рабочего места учителя», — рассказал Александр Воронков.

Также за счет средств бюджета закупят 20 школьных автобусов.

Еще одним важным направлением является повышение профессионального уровня педагогов. В 2017 году было возобновлено два конкурса педагогического мастерства: «Педагогический Олимп» и «Педагогическая инициатива».

«Впервые будет реализован проект по повышению профессионального мастерства учителей иностранного языка сельских школ. 60 педагогов пройдут обучение с носителем языка, а 12 лучших будут направлены на стажировку за рубеж», — подчеркнул министр.

Всего более 200 человек стали участниками встреч.

«Александр Геннадьевич также рассказал о проведении текущего ремонта в детских садах и школах, приобретении учебников, повышении заработной платы и обучении детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках инклюзивного обучения», — сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.

Фотография: http://minobr.pnzreg.ru/news/2017/06/5/11134961

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