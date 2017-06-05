Проблему со зданием неверкинского дома-интерната решат

Члены правительства и сотрудники министерств Пензенской области посетили Неверкинский район. Они осмотрели школу и детсад в селе Октябрьское, дом-интернат для престарелых и инвалидов, дом культуры, библиотеку и краеведческий музей.

Итоги рабочего визита делегация обсудила с чиновниками Неверкинского района.

В частности, речь шла о совершенствовании материально-технической базы образовательных организаций, об организации школьного питания, о региональной программе по ремонту школ, развитию системы дополнительного образования, о развитии экотуризма, участии района в проекте «Сельский дом культуры», состоянии библиотечной сети и др.

«Члены рабочей группы в целом положительно охарактеризовали работу социальной сферы района, при этом высказали ряд рекомендаций: проработать вопрос о переводе дома-интерната для престарелых и инвалидов в здание, отвечающее всем требованиям пожарной безопасности, или рассмотреть вариант строительства нового здания. Также необходимо представить предложения по повышению уровня заработной платы работников культуры и социальной сферы», — сообщили в пресс-центре облправительства.

Помимо этого, пензенская делегация рекомендовала отремонтировать здание краеведческого музея и обновить экспозицию, найти деньги на покупку музыкальных инструментов для народного хора русской песни, представить выставку народных художественных промыслов района в областном музее народного творчества, а в районном центре установить баннеры с социальной рекламой.