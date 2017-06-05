Юные пензенцы смогут пострелять из «космического оружия»

Более 100 тематических локаций будут работать 12 июня на Юбилейной площади Пензы.

В ходе праздника все желающие смогут раскрасить символ Пензы — полутораметровую деревянную ласточку, поиграть в трехметровый конструктор и попрыгать на батутах.

Также будет работать пункт проката роликовых коньков, а в 15.00 мастера из роллер-школы проведут показательное занятие: научат гостей раздника стоять на роликовых коньках и выполнять базовые трюки.

На Юбилейной площади пройдет фотовыставка музыкальных инструментов от пензенских мастеров.

Для детей будет работать живая фотозона в тематике саги о Гарри Поттере. Посетителей встретят персонажи экранизации, которые устроят химическое шоу.

«Гостей площадки угостят чаем и подарят печенье с предсказаниями. Также в рамках празднования Дня города предусмотрена бесплатная фотосессия с любимыми героями», — сообщает пресс-служба администрации Пензы.

Дети смогут пострелять из «космического оружия», поуправлять настоящим мини-самолетом и поиграть на детских музыкальных инструментах.

Свою тематическую зону представит также арт-холл «Квартал Луи» — воспитанники квартала подготовили вкусные угощения, популярные коктейли и катание на скутере.

Возрастное ограничение на все мероприятия — 0+.