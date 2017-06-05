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Пензенцам вернули 900 тысяч рублей за ЖКУ

5 июня в 12:33 96 просмотров

Жителям Пензы по предписаниям Госжилстройтехинспекции вернули 903,1 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-центр облправительства, были произведены перерасчеты:

— в части начисления платы за электроэнергию, потребленную при содержании общего имущества, жителям восьми многоквартирных домов (г. Пенза, ул. Карпинского, 45; ул. Фурманова, 1; проспект Строителей, 33; ул. Рахманинова, 25; ул. Лядова, 32; ул. Кижеватова, 29; ул. Российская, 45; ул. Ладожская, 137) на сумму 502,5 тыс. руб.;

— в части начисления платы за жилищную услугу (одностороннее повышение платы на коэффициент инфляции) жителям многоквартирного дома: г. Пенза, ул. Герцена, 46, на сумму 75,8 тыс. руб.;

— в части начисления платы за жилищную услугу, исключив дополнительные расходы по ремонту общего имущества, без решения общего собрания собственников жителям многоквартирного дома: г. Пенза, ул. Онежская, 9, на сумму 324,8 тыс. руб.

Ранее пензенцам вернули по предписаниям Госжилстройтехинспекции 3 млн 161 тыс. рублей.


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