В Пензе будут наказывать на неисполнение решений антитеррористической комиссии

Соответствующие поправки в региональный Кодекс об административных правонарушениях разработаны прокуратурой Пензенской области и внесены на рассмотрение Законодательного Собрания.



Административная ответственность в виде штрафа вводится «в целях обеспечения неукоснительного исполнения требований Антитеррористической комиссии Пензенской области, усиления контроля за реализацией разрабатываемых ею мер по профилактике терроризма», говорится в пояснительной записке. Его сумма будет варьироваться: для граждан — от 1500 до 2500 рублей, для должностных лиц — от 10 до 20 тысяч рублей, для юридических лиц — от 50 до 100 тысяч рублей.



«Составление протоколов об административных правонарушениях предлагается возложить на руководителя, заместителя руководителя исполнительного органа государственной власти Пензенской области, уполномоченного в сфере обеспечения правопорядка и общественной безопасности граждан и обеспечения деятельности мировых судей Пензенской области, а рассмотрение дел — на мировых судей», — отмечается в пояснительной записке.



В настоящее время КоАП устанавливает административную ответственность только за неисполнение решений Национального антитеррористического комитета.



Антитеррористическая комиссия Пензенской области — координационный орган, обеспечивающий взаимодействие региональных и муниципальных властей с правоохранительными органами при осуществлении антитеррористической деятельности. Одной из основных задачами комиссии является разработка и осуществление мероприятий по выявлению, предупреждению и пресечению террористической деятельности.