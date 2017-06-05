На каких улицах Пензы перекроют движение в День города

В администрации Пензы сообщили, на каких улицах будет перекрыто движение транспорта в связи с празднованием Дня России и Дня города.

С 22.00 11 июня до 20.00 12 июня запретят стоянку и перекроют:

— участок ул. Московской от ул. Карла Маркса до Советской площади;

— площадь Ленина и проезд по ней от ул. Кирова до ул. Московской.

С 22.00 11 июня до 13.30 12 июня запретят стоянку и перекроют ул. Славы на участке от ул. Урицкого до ул. Кирова (кроме транспорта общего пользования);

12 июня с 08.00 до 13.30 перекроют ул. Урицкого на участке от ул. М. Горького до ул. Бакунина (кроме транспорта общего пользования).

12 июня с 06.00 до 23.00 движение будет закрыто:

— по ул. Бакунина на участке от ул. Толстого до ул. Суворова;

— по ул. Новый Кавказ на участке от ул. Толстого до ул. Пугачева;

— по ул. Пугачева — от ул. Новый Кавказ до ул. Некрасова.

12 июня с 20.00 до 23.00:

— ул. Суворова на участке от ул. Бекешской до ул. Кулакова (кроме транспорта общего пользования до 21.00);

— ул. Толстого на участке от ул. Суворова до ул. Пушкина;

— ул. Некрасова на участке от ул. Суворова до ул. Пушкина.

11 июня с 20.00 до 23.00 12 июня запретят стоянку:

— на ул. Суворова — от ул. Кулакова до ул. Бекешская;

— на ул. Бакунина — от ул. Толстого до ул. Суворова;

— на ул. Новый Кавказ — от ул. Толстого до ул. Пугачева;

— на ул. Пугачева — от ул. Новый Кавказ до ул. Некрасова.

С 22.00 11 июня до 14.00 12 июня перекроют движение:

— по ул. Лермонтова на участке от ул. Маршала Крылова до ул. Ленинградская;

— по ул. Ленинградской от ул. Попова до ул. Мира;

— по ул. Мира от ул. Ленинградской до ул. Захарова;

— по ул. Захарова на участке от ул. Мира до ул. Космодемьянской;

— по ул. Космодемьянской от ул. Захарова до ул. Пушкина;

— по ул. Кулакова на участке от ул. Пушкина до ул. Суворова;

С 9.30 до 10.30 12 июня, на время прохождения колонны, закроют движение на участках автомобильных дорог по маршруту центральное КПП (Пензенского филиала военной академии материально-технического обеспечения им. генерала армии А. В. Хрулева) — ул. Лермонтова — ул. Ленинградская — ул. Мира — ул. Захарова — ул. Космодемьянской — ул. Пушкина — ул. Кулакова — ул. Суворова — ул. Толстого (Юбилейная площадь).

На время прохождения колонны с 13.00 до 14.00 12 июня на участках автомобильных дорог по маршруту ул. Толстова (Юбилейная площадь) — ул. Суворова — ул. Кулакова — ул. Пушкина — ул. Космодемьянской — ул. Захарова — ул. Мира — ул. Ленинградская — ул. Лермонтова — центральный КПП (Пензенского филиала военной академии материально-технического обеспечения им. генерала армии А. В. Хрулева).

Схемы можно посмотреть здесь.